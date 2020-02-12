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75-летие Победы

Посольство России в ФРГ: попытки Польши превратить СССР в виновника войны набирают обороты

В дипмиссии призвали к честному и бережному обращению с общей историей

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Германии обратило внимание на статью польского дипломата Анджея Пшилебского, в которой последний обвиняет СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.

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"Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты", - говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в соцсети Facebook. "Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей. Поражает и другое, далекое от исторической правды заявление, будто "не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны", - указали в посольстве РФ.

Статья посла Польши в Германии Пшилебского под названием "Война началась не в 1941 году" была опубликована в немецкой газете Die Märkische Oderzeitung от 8 февраля. Она вышла как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым. Пшилебский утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию, Прибалтику.

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"Пшилебский, следуя установкам на фальсификацию истории Второй мировой войны, обвинил СССР в равной с Третьим Рейхом ответственности за развязывание самого страшного конфликта XX столетия", - прокомментировали ее в дипмиссии РФ. В российском посольстве подчеркнули, что "любой, кто обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам, может убедиться в том, что именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену - 27 млн жизней". "Только в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тыс. красноармейцев", - напомнили в дипмиссии. "Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально. Равно как и продолжающееся разрушение памятников советским воинам-освободителям", - отмечается в заявлении.

Посольство РФ в ФРГ указало на то, что в России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной Армией за освобождение Европы от нацизма. "В очередной раз призываем к честному и бережному обращению с нашей общей историей. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии", - подчеркивается в заявлении.

Теги
ГерманияРоссияПольша75-летие Победы
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