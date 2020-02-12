Посольство России в ФРГ: попытки Польши превратить СССР в виновника войны набирают обороты

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Германии обратило внимание на статью польского дипломата Анджея Пшилебского, в которой последний обвиняет СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты", - говорится в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в соцсети Facebook. "Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей. Поражает и другое, далекое от исторической правды заявление, будто "не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны", - указали в посольстве РФ. Статья посла Польши в Германии Пшилебского под названием "Война началась не в 1941 году" была опубликована в немецкой газете Die Märkische Oderzeitung от 8 февраля. Она вышла как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым. Пшилебский утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию, Прибалтику.

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