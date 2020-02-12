Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Обвинения от представителей официальной Варшавы в оккупации Советским Союзом ряда территорий, включая Украину и Белоруссию, демонстрируют, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу , комментируя статью польского посла в Германии Анджея Пшилебского под названием "Война началась не в 1941 году".

"Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, - это показатель того, что Варшава, я не говорю про Польшу, Польша - это польский народ, историки, эксперты, официальная Варшава заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, - это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, - это не просто ложь, это абсурдная ложь", - сказала она.

"Примерно две-три недели назад мы получили информацию относительно того, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить", - добавила она.

Статья польского дипломата Пшилебского под названием "Война началась не в 1941 году" была опубликована в немецкой газете Die Märkische Oderzeitung от 8 февраля. Она вышла как ответ на опубликованное ранее в том же издании интервью с послом России в Берлине Сергеем Нечаевым. Пшилебский утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию, Прибалтику. Российская дипмиссия в Берлине во вторник выступила с заявлением, в котором констатировала, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы "польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты".