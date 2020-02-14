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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы предложил продлить срок приема поправок к Конституции до 2 марта

Установленный ранее срок приема поправок истекает 14 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить до 2 марта срок приема поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, сообщила в пятницу пресс-служба комитета со ссылкой на его председателя Павла Крашенинникова.

"Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников сообщил, что сегодня комитет направил в Совет Государственной думы решение с предложением продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта № 885214-7 об изменении Конституции до 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Установленный ранее срок приема поправок к законопроекту истекает 14 февраля.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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