Лавров рассказал о переговорах с Помпео в Мюнхене

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на краткой встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога и контроля над вооружениями.

О чем говорили на конференции в Мюнхене

"Язык силы" Евросоюза и призывы к диалогу с РФ.

"Язык силы" Евросоюза и призывы к диалогу с РФ. О чем говорили на конференции в Мюнхене

"Мы обсуждали целый ряд вопросов, касающихся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего диалога, стратегического в том числе, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Вопросы, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов СБ ООН, и те, которые касаются контроля над вооружениями, обсуждались. Договорились продолжить по ним конкретный профессиональный диалог".

Глава МИД России также обратил внимание на "определенные подвижки [со стороны США] в сторону более конструктивного подхода [по стратегической стабильности]".

Краткая встреча Лаврова и Помпео состоялась в Мюнхене 14 февраля. В американском внешнеполитическом ведомстве раскрывать детали данной беседы отказались.