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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Лавров рассказал о переговорах с Помпео в Мюнхене

Как указал министр иностранных дел России, стороны обсудили проблемы контроля над вооружениями
Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров Cancillería de Rusia/Latin America News Agency/Reuters
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров
© Cancillería de Rusia/Latin America News Agency/Reuters

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на краткой встрече с госсекретарем США Майклом Помпео, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, обсудил весь комплекс проблем стратегического диалога и контроля над вооружениями.

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"Мы обсуждали целый ряд вопросов, касающихся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего диалога, стратегического в том числе, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Вопросы, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов СБ ООН, и те, которые касаются контроля над вооружениями, обсуждались. Договорились продолжить по ним конкретный профессиональный диалог".

Глава МИД России также обратил внимание на "определенные подвижки [со стороны США] в сторону более конструктивного подхода [по стратегической стабильности]".

Краткая встреча Лаврова и Помпео состоялась в Мюнхене 14 февраля. В американском внешнеполитическом ведомстве раскрывать детали данной беседы отказались.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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