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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

"Язык силы" Евросоюза и призывы к диалогу с РФ. О чем говорили на конференции в Мюнхене

© Johannes Simon/Getty Images

16 февраля завершилась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая длилась три дня. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Всего участвовали около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны.

О главных темах, затронутых на конференции, — в материале ТАСС. 

  • Центральное событие завершающего дня конференции — международная встреча по Ливии. В ней участвовали представители России, Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, ОАЭ, Республики Конго, США, Туниса, Турции и Франции, а также ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств. После встречи было распространено итоговое заявление.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа должна учиться говорить на языке силы. Он пояснил, что речь идет о "желание действовать, а не только говорить каждый день, что "мы обеспокоены". Боррель также заявил, что Европейский союз должен реагировать на те действия США, которые противоречат его принципам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести местные выборы в октябре на всей территории Украины, в том числе в неподконтрольной Киеву части Донбасса и в Крыму. Он также заявил о готовности Киева к диалогу с населением Донбасса, но не с лидерами этих территорий. 
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Мюнхенская конференция стала площадкой для озвучивания громких заявлений для заголовков, а не местом выработки конкретных решений. Помимо этого, он призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе.
  • Лавров также назвал неизбежной победу над терроризмом в Идлибе. По словам министра, во время встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу были достигнуты договоренности, предполагающие "обеспечение прекращения огня", "создание демилитаризованной зоны" и "отмежевание нормальной оппозиции от террористов".
  • В свою очередь Чавушоглу заверил, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатов в Турции. Он также заявил, что ситуация в Идлибе не повлияет на поставку Турции российских С-400.
  • На конференции не раз поднималась тема борьбы с коронавирусом нового типа. В частности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно предсказать. При этом в МИД Китая считают, что влияние заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на экономику страны будет краткосрочным. В свою очередь Лавров рассказал, что Россия продолжит поставку медоборудования в КНР для борьбы с коронавирусом. 
  • Президент Франции немало времени уделил в своем выступлении отношениям с Москвой, призвав к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что политика "санкций и контрсанкций не принесла ничего позитивного ни России, ни Европе". По его мнению, Европа "является реальным партнером для России".
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, Китай будет усиливать стратегическое сотрудничество с РФ и создавать взаимовыгодные отношения с США. 
  • На конференции также состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. По мнению главы армянского кабмина, любое решение конфликта должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха и Азербайджана, а Армения и Карабах должны сделать все для того, чтобы найти такой вариант решения проблемы. Алиев в свою очередь заявил, что Баку сможет начать переговоры с Нагорным Карабахом, если Ереван перестанет финансировать этот регион и выведет оттуда свои войска.
  • Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Huawei и другие китайские компании действуют в интересах разведки КНР. США изучают опыт иностранных компаний, которые могут предложить альтернативную технологию по развитию современных телекоммуникационных сетей 5G вместо Huawei. В свою очередь Ван И заявил, что ЕС должен создать одинаковые условия для всех компаний, включая Huawei, для развития 5G.
  • На конференции выступали не только политики. В частности, на мероприятии глава Facebook Марк Цукерберг высказался за частичный контроль государства в сфере интернета и социальных сетей. Он уточнил, что контроль со стороны властей необходим "как минимум в четырех сферах", касающихся его компании, - это "избирательный процесс, политические дискуссии, защита и перенос данных". При этом он подчеркнул, что со своей стороны Facebook намерен прилагать максимум усилий к тому, чтобы не допускать вмешательства в политический процесс.
Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссияЛивияВан ИПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, МевлютБоррель, ЖозепМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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