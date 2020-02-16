"Язык силы" Евросоюза и призывы к диалогу с РФ. О чем говорили на конференции в Мюнхене

16 февраля завершилась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая длилась три дня. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Всего участвовали около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны.

О главных темах, затронутых на конференции, — в материале ТАСС.