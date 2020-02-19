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Предложения по изменениям в Конституции

Эксперты: укрепление суверенитета РФ в Конституции отражает запросы российского общества

Директор некоммерческого фонда "Исследование проблем демократии" Максим Григорьев считает, что неотчуждаемость территорий рассматривается россиянами как важнейший принцип существования страны

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Блок предложений к президентскому законопроекту о поправке к Конституции, который касается укрепления государственного суверенитета России, наиболее точно отражает запросы российского общества. Такое мнение выразили эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного изменениям в Конституции.

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"Я присутствовал при обсуждениях [поправок] в регионах. Что касается тех поправок, которые обсуждаются сегодня, это блок суверенитета, то я однозначно могу сказать, что это стопроцентное попадание в запросы гражданского общества. Я сейчас говорю о широком гражданском обществе всех регионов России", - сказал член Общественной палаты (ОП) РФ, директор некоммерческого фонда "Исследование проблем демократии" Максим Григорьев.

По его словам, в частности, неотчуждаемость территорий рассматривается гражданами как важнейший принцип существования России. "И это [предложение] поддерживают даже больше, чем абсолютное большинство граждан России. А если брать Дальний Восток, то там, наверное, все 95%. То есть, люди, которые выступают против этого, их крайне небольшое количество", - отметил член ОП.

"Мы прошли через череду войн и мы, безусловно, воевали именно за свою территорию, поэтому это отразилось на сознании граждан и общественном мнении. Это тот вопрос..., в котором есть консенсус самых разных групп населения. В этом плане гражданское общество достаточно едино и консолидированно понимает, что это важный приоритет", - уточнил Григорьев.

В свою очередь политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев подчеркнул, что закрепление в Конституции территориальной целостности РФ полностью поддерживается обществом. "Эта поправка, связанная с территориальной целостностью, не даст даже самому компрадорскому президенту в будущем расплачиваться нашими территориями", - отметил он.

Национализация элит

Зампредседателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениями, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева отметила поддержку обществом закрепления в Конституции запрета чиновникам иметь зарубежное гражданство, а также жилье и счета за рубежом. "Это связано, прежде всего, с наличием и ощущением гражданами так называемой компрадорской элиты. То есть элиты, которая, к примеру, имеет на Западе гражданство или постоянное место жительства, недвижимость, счета, учит своих детей там. Я не говорю, хорошо это или плохо, но настроение в обществе такое: получается - своим все, а чужим - закон. А под чужими сейчас все больше население понимает себя", - сказала Курбангалеева.

Как добавил Григорьев, поддержка граждан особенно заметна в отношении ужесточения требований к запрету на зарубежное гражданство кандидатов в президенты РФ. "Есть такой запрос на справедливость. Мол, с какой стати там есть какие-то люди (кандидаты в президенты - прим. ТАСС), которые хотели уехать в другое государство, стали гражданами другого государства. Там же в большинстве случаев нужно приносить присягу, соблюдать интересы и прочее. Население спрашивает: а зачем нам такой [президент], который присягу принес другому государству?" - уточнил он.

При этом Матвейчев напомнил, что сейчас в ряде стран бывшего СССР местные органы власти "набиты иностранными гражданами сопредельных государств и даже из США". "Мы это видели и у нас в 1990-е годы, когда здесь сотни советников в Белом доме нашем работали, переписали наши законы. И, конечно, условный новый президент может захотеть такими советниками набить здесь все. Это будет невозможно сделать - именно для этого все это и вносится в Конституцию", - подчеркнул политолог.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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