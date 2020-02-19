Комитет Думы 27 февраля рассмотрит процедуру общероссийского голосования по Конституции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании 27 февраля обсудит порядок всероссийского голосования по изменениям в Конституцию, сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Павел Крашенинников.

"27 февраля мы, скорее всего, рассмотрим вопрос общероссийского голосования, соответственно, в пятницу - главы третья и восьмая", - сказал Крашенинников.

Оба заседания, уточнил парламентарий, планируется начать в 12:30 мск.

Комитет рассматривает в среду поправки к главам 4 и 6 Конституции РФ ("Президент Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации").

Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок в профильный думский комитет.

Нижняя палата 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.