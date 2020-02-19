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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о компетенции Совбеза

Согласно тексту первой поправки к статье 83 основного закона, президент формирует Совбез в целях содействия в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправки к Конституции РФ, закрепляющие цели формирования главой государства администрации президента и Совета безопасности.

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Согласно тексту первой поправки к статье 83 основного закона, президент РФ формирует Совбез "в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

Второй поправкой устанавливается, что администрация президента РФ формируется "в целях обеспечения осуществления главой государства его полномочий".

Поправки были предложены группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Комитет рассматривает в среду поправки к главам 4 и 6 Конституции РФ ("Президент Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации"). Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок в профильный думский комитет.

Теги
Крашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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