Россия обеспокоена конфликтной ситуацией вокруг выборов президента в Афганистане

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москва обеспокоена напряженной ситуацией вокруг президентских выборов в Афганистане, которая может помешать межафганскому мирному процессу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"У российской стороны вызывает обеспокоенность конфликтная ситуация вокруг президентских выборов в Афганистане. Она чревата дальнейшимиобострением внутриполитической обстановки в стране. Все это может оказать негативное воздействие на запуск межафганского мирного процесса", - сказала она.

Захарова напомнила, что 18 февраля независимая избирательная комиссия Афганистана объявила окончательные результаты выборов, в соответствии с которыми победителем объявлен действующий президент Ашраф Гани.

Дипломат добавила, что МИД РФ обратил внимание на непризнание объявленных результатов ключевым соперником на президентских выборах, главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой, который заявил о создании параллельного правительства. "Имеется информация о том, что к такой позиции могут присоединиться и другие кандидаты в президенты", - добавила она.

"Мы призываем заинтересованные политические силы страны в конструктивном ключе найти выход из сложившейся ситуации, который отвечал бы интересам афганского народа и установлению прочного мира в Афганистане", - указала Захарова.