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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по Конституции внесет поправку об индексации пенсий не реже раза в год

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников напомнил, что в первоначальной редакции законопроекта была норма о постоянной индексации пенсий и пособий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ внесет поправку к Основному закону об индексации пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год. Об этом в пятницу заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время общения со студентами МГИМО.

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"Сейчас обсуждается вопрос - и президент с этим согласился - о периодичности индексации пенсий не реже одного раза в год", - сказал Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что в первоначальной редакции законопроекта была норма о постоянной индексации пенсий и пособий. "А здесь [ко второму чтению] будет поправка, что не реже одного раза в год, что, наверное, социальные гарантии лучше защищает", - отметил депутат.

13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию президент подчеркнул, что также важно прописать частоту индексации пенсий. По его словам, недостаточно прописать индексацию как ежегодную, иначе встанет вопрос, что делать, если будет принято решение "индексировать два раза в год". Поэтому, по мнению Путина, необходимо зафикисировать индексацию "не реже одного раза в год".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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