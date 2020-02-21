Рабочая группа по Конституции внесет поправку об индексации пенсий не реже раза в год

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ внесет поправку к Основному закону об индексации пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год. Об этом в пятницу заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время общения со студентами МГИМО.

"Сейчас обсуждается вопрос - и президент с этим согласился - о периодичности индексации пенсий не реже одного раза в год", - сказал Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что в первоначальной редакции законопроекта была норма о постоянной индексации пенсий и пособий. "А здесь [ко второму чтению] будет поправка, что не реже одного раза в год, что, наверное, социальные гарантии лучше защищает", - отметил депутат.

13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию президент подчеркнул, что также важно прописать частоту индексации пенсий. По его словам, недостаточно прописать индексацию как ежегодную, иначе встанет вопрос, что делать, если будет принято решение "индексировать два раза в год". Поэтому, по мнению Путина, необходимо зафикисировать индексацию "не реже одного раза в год".