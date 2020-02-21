Прокуратура Болгарии не консультируется с посольством РФ по теме обвинений в адрес россиян

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии, которая еще в январе предъявила трем россиянам обвинения в попытке убийства предпринимателя Эмилиана Гебрева, с посольством России по этой теме не общается. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Официальных запросов в посольство РФ по данной теме не поступало", - сообщили в российской дипмиссии.

В пятницу прокуратура Болгарии объявила имена и опубликовала фотографии трех предполагаемых россиян, которые обвиняются властями страны в отравлении в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева с использованием неопознанного фосфорорганического вещества. Заочные обвинения выдвинуты в отношении трех человек - Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова. Прокуратура утверждает, что указанные лица никогда не выезжали за пределы страны под своими реальными именами, в разные годы они использовали различные международные паспорта с фальшивыми именами, а в настоящее время живут в Москве.