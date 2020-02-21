Россельхознадзор не уведомляли, что его задержанная в Испании сотрудница в розыске

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор не получал официальных уведомлений или запросов о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано в пятницу.

"Никаких официальных уведомлений или запросов о том, что специалист находится в международном розыске, Российская Федерация и Россельхознадзор, как член международных организаций, не получали", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день Министерство иностранных дел РФ и Россельхознадзор задействовали все возможные каналы для прояснения ситуации и оказания помощи задержанной Олеси Красиловой. Официальный ответ испанской стороны пока не получен. "Безусловно, Олесе и ее близким будет оказана вся необходимая помощь и содействие. Уже сейчас решается вопрос по юридическому сопровождению ее дела местными адвокатами", - сообщила Мелано.

Она пояснила, что с середины 2019 года Олеся Красилова работает переводчиком в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ ВНИИКР. "За эти полгода она зарекомендовала себя как исполнительный и высококлассный специалист. По роду своих занятий она неоднократно выезжала в составе официальных делегаций службы в зарубежные командировки и никаких инцидентов при пересечении границы не возникало. В феврале этого года в Испании она в составе официальной делегации Россельхознадзора принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля", - сказала Мелано.

Ранее в МИД сообщили о том, что испанская полиция задержала Красилову 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела переданы в следственный суд. В МИД РФ добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах. Также сообщалось о том, что посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной.

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