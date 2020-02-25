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Мэр Нижнего Новгорода уволил главу района, который подозревается в получении взятки

Исполнять обязанности главы Канавинского района города будет Александр Кулагин

ТАСС, 25 февраля. Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, задержанный в январе по подозрению в получении взятки, уволен с должности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение об увольнении Михаила Шарова с должности главы администрации Канавинского района в связи с утратой доверия", - указано в сообщении.

Исполнение обязанностей возложено на первого замглавы районной администрации Александра Кулагина.

Теги
РоссияНижегородская область
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