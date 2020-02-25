Мэр Нижнего Новгорода уволил главу района, который подозревается в получении взятки

ТАСС, 25 февраля. Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, задержанный в январе по подозрению в получении взятки, уволен с должности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение об увольнении Михаила Шарова с должности главы администрации Канавинского района в связи с утратой доверия", - указано в сообщении.

Исполнение обязанностей возложено на первого замглавы районной администрации Александра Кулагина.