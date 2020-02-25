"Считайте, что вопрос решен". Чем закончилась поездка Мишустина в Курганскую область

Неделю назад он обещал поездки по регионам, "чтобы понимать реальную ситуацию на местах", причем начать рекомендовал с проблемных. Первым направлением для своего визита премьер выбрал Курганскую область, регулярно попадающую в списки территорий с тяжелой социально-экономической ситуацией, дефицитом кадров и убылью населения. Лидерство в антирейтингах даже обеспечило Кургану личного куратора в лице министра финансов Антона Силуанова: в прошлом году бывший глава кабмина Дмитрий Медведев назначил кураторов для нескольких регионов "со слабой экономикой".

Скорая помощь для скорой

Мишустин сразу из аэропорта отправился в местную больницу скорой медицинской помощи. На совещании с вице-премьерами 17 февраля премьер особо отмечал, что здравоохранение является одной из самых чувствительных тем: "Проблемы в этой области люди воспринимают особенно остро, тем более, когда речь идет о здоровье близких и родных людей".

В настоящее время в Курганской области проживают около 827 тыс. человек. Скорую и неотложную помощь жителям крупнейшего города области - Кургана, а также соседних территорий - оказывают именно в этой больнице. У здания шесть корпусов, которые строили в промежутке с 1960-х по 1980-е годы. И с тех пор капитально не ремонтировали почти ни одно отделение. В коридорах больницы отваливается штукатурка и плитка, вместо медицинских экранов к оборудованию подключены обычные телевизоры образца 1990-х, а общая укомплектованность скорой медперсоналом составила в прошлом году 23,6%.

Мишустин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина, министра здравоохранения Михаила Мурашко и Силуанова осмотрел операционный блок и заявил: "Очень грустно, что сегодня в таком состоянии ваша больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд".

"Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно <…> выделили из резервного фонда, по предварительным подсчетам, около 200 миллионов рублей. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование", - сообщил премьер.

Обещание помощи прозвучало раньше просьбы о поддержке со стороны завотделением анестезиологии и реанимации Александра Розенберга. Он вновь пожаловался на отсутствие ремонта и вспомнил о своей медицинской династии: "У меня отец врач, дети врачи, мать". "У меня мама тоже медик, хирургическая медсестра с многолетним стажем", - сообщил премьер.

Мишустин выслушал еще одно пожелание - о закупке новых машин скорой помощи. "Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем и сделаем", - ответил премьер, отметив "колоссальную нагрузку" на врачей скорой. А позже он расширил список поручений по поддержке здравоохранения Кургана. "Также предстоит построить хирургический корпус в онкологическом диспансере, о чем все просили. Это задача также для Минздрава, Минфина и Минэкономразвития. Кроме того, в рамках доработки программы развития первичного звена [здравоохранения] правительство Курганской области должно включить в нее строительство двух поликлиник - что мы поддерживаем - одна из них детская", - добавил он.

При этом в пресс-службе губернатора области порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, уточнили, что в регионе есть и другие больницы и поликлиники, вполне благополучные.

Блицкриг для проблем региона

Проблема убыли населения Кургана во многом связана с миграцией из региона. Силуанов на совещании, посвященном индивидуальной программе социально-экономического развития Курганской области, привел цифры. По среднедушевым доходам населения регион занимает 71 место, доходы 19% населения ниже прожиточного минимума, безработица составляет 8% при среднероссийском показателе 4,6%, и только 31% автодорог соответствует федеральным требованиям.

Хотя куратором проблемного региона Силуанов стал летом 2019 года, на разработку (а также согласование с курирующими министрами) особой программы по поручению Мишустина, ушло всего две недели. Оперативность премьер похвалил особо: "Это рекорд".

Министр финансов запланировал за пять лет создать около 10 тыс. новых рабочих мест в области и на 10% снизить количество безработных и пояснил на совещании, благодаря чему это станет возможным.

Чтобы запускать новые и модернизировать старые производства, куратор региона предлагает компенсировать инвесторам часть затрат по договорам лизинга и займа: "Придет новое оборудование, передовые технологии, будут созданы новые производства", - рассчитывает он. К тому же, Минфин договорился с местными властями докапитализировать финансовые организации, которые в свою очередь будут готовы давать средства малым и средним предпринимателям - "на это у нас делается упор".

Отдельно планируется запустить четыре государственных и два частных промышленных парка. "Средства будут направлены в сферы развития машиностроения, металлоконструкций и металлообработки, производства нефтегазового оборудования, деревообрабатывающей промышленности", - рассчитывает Силуанов. На площадке Курганского машиностроительного завода при участии госкорпорации "Ростех" будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа.

Все это обойдется федеральному бюджету в 5 млрд рублей до 2024 года - ровно столько выделят для каждого экономически слабого региона, получившего своего куратора и индивидуальную программу развития. Правда, помимо программных средств в регион направят только в текущем году около 7 млрд рублей в рамках мероприятий, заложенных в паспорта национальных проектов. За три года "нацпроектные" инвестиции составят около 18 млрд рублей.

Распоряжение правительства об утверждении программы Мишустин подписал прямо на совещании: "Нет ни у кого вопросов, коллеги? И со стороны федерального центра нет вопросов? Мы утверждаем распоряжение правительства, подписываю. В добрый путь".

Вопрос под напряжением

Премьеру также показали удачный пример развития - проект застройки района Заозерный в Кургане. Помимо жилых домов он включает детсады, культурный центр, спортивный центр, ледовый дворец и поликлинику. Представительница родительского комитета заверила главу правительства, что детей в местный садик "Веснушки" водят, а "вторых детей намерены водить" в новый сад, который еще строится. "Дорогие мамы, это мы вам благодарны за вашу активную жизненную позицию", - заверил премьер.

Но Мишустин задал членам совета по стратегическому развитию области вопрос "с какими конкретными сложностями" сталкиваются жители региона, что мешает его развитию. Премьер попросил "говорить открыто". "Вы сказали прямо: не стоит начинать свою деятельность с обмана, - сказал присутствовавший на встрече депутат Госдумы Александр Ильтяков. - Поэтому, вижу в вас конструктивного человека с потенциалом развития экономически устойчивых регионов".

Так, в регионе не раз жаловались на стоимость электричества для предприятий. "Для населения Курганской области стоимость электроэнергии ниже, чем в большинстве субъектов РФ, но проблема в том, что для предпринимателей она намного выше <…> В этой теме нам необходимо разобраться детально. Считаю, что ее нужно обсуждать серьезно и открыто, прежде всего, с региональными властями. Я уже дал соответствующее поручение федеральной антимонопольной службе, Минэнерго и Минэкономразвития еще раз проанализировать проблему и подготовить конкретные предложения, а моему заместителю, Юрию Борисову, обеспечить координацию работу и доложить мне по результатам", - сказал Мишустин.

Предприниматели подумали и в ответ пожаловались на громоздкость 44 федерального закона о госзакупках. Мишустин заверил, что у него "тоже очень много вопросов к 44 ФЗ", и над упрощением закона уже работает Минфин: "Мы об этом говорили на заседании правительства буквально в предыдущий четверг <…> Соответствующие поручения были даны по изменению контрактной системы", - отметил премьер.

Курганская область стала первой из десяти, чья программа индивидуального развития была согласована. По словам премьера, перед правительством стоят две ключевые задачи: повышение доходов населения и увеличение темпов экономического роста, "что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям - в образовании, науке, социальной сфере и в бизнесе". Эти задачи поставил перед властями президент РФ Владимир Путин, в том числе в национальных проектах и в национальных целях развития, сформулированных в майском указе главы государства.