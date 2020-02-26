Сурков выступил за обнуление президентских сроков после изменения Конституции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что будет правильным закрепить в Конституции РФ "гиперпрезидентскую" форму правления. Об этом он сообщил в среду в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии" .

"У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", - сказал он.

Также Сурков высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков. "Новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - добавил он. Кроме того, бывший помощник главы государства отметил, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст Конституции, только "читал то, что было в новостях".

Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков.

18 февраля Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. На минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.