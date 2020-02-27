Памфилова: технология досрочного голосования по Конституции не вызывает опасений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в четверг в ходе заседания научно-экспертного совета при комиссии заявила, что возможности досрочного голосования за четыре года вышли на новый уровень и сейчас использование этой технологии в ходе голосования по законопроекту о поправке к Конституции не вызывает опасений.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в среду опубликовал в своем Telegram-канале письмо в адрес главы ЦИК. В нем он высказался против расширения возможностей надомного и досрочного голосования по законопроекту о поправке к Конституции. По словам Венедиктова, "некоторые форматы в той модальности, в которой они были предложены, вызывают опасения, возражения и неприятие, их применение подорвет легитимность общероссийского голосования в целом".

"Досрочка четыре года назад и досрочка сейчас - принципиально разные ситуации, потому что избирательная система России вышла на новый уровень развития. Многие люди поменялись, принципы, технологии. И подозрения [к технологии досрочного голосования]..., сейчас это уже неактуально", - сказала Памфилова.

По ее словам, во многих западных странах используется традиционно досрочное голосование. "Там [в этих странах] нет такого въедливого, профессионального и сильного наблюдательного сообщества. В большинстве стран нет <...> В той же Испании, Аргентине и так далее, но все как-то считают, что все нормально. А мы такой путь прошли за четыре года, так много сделали и оказывается, что мы не можем [провести досрочное голосование]", - отметила глава ЦИК.