Минюст до конца марта рассмотрит вопрос о регистрации партии Захара Прилепина "За правду"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ планирует до конца марта рассмотреть поступившие документы для регистрации партии писателя Захара Прилепина "За правду". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минюста России.

"25 февраля 2020 года в Минюст России поступили документы для государственной регистрации политической партии "За правду", в отношении которых в настоящее время Минюст России проводит правовую экспертизу. Статьей 15 федерального закона "О политических партиях" установлен месячный срок для рассмотрения Минюстом России документов, представленных на государственную регистрацию политической партии", - сообщили в пресс-службе.

1 февраля делегаты из 58 субъектов РФ проголосовали за создание в России партии "За правду". Первыми заместителями председателя партии были избраны Александр Бабаков, Александр Казаков, заместителем председателя стал Сергей Пускепалис, секретарем центрального комитета выбран Александр Воробьев. Партия намерена принять участие в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.