Эксперт: число участников марша памяти Немцова говорит о снижении интереса к протесту

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Количество участников, пришедших на марш памяти Бориса Немцова в Москве, показывает снижение интереса населения к протестным акциям. Такое мнение высказал в субботу ТАСС директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Если сравнивать количество пришедших с протестными акциями, которые проходили летом, то можно говорить о том, что есть спад, меньше заявлено количество участников. Я думаю, что это связано с некоторой усталостью населения от протестных акций", - сказал Потуремский.

Он подчеркнул, что население видит, что оппозиция не предлагает никакой позитивной повестки.

"Протест ради протеста становится довольно утомительным занятием", - добавил собеседник агентства.

Ранее Главное управления МВД по Москве сообщило о том, что количество участников шествия, прошедшего в центре столицы, составило 10,5 тыс. человек. Организаторы подавали заявку на участие в акции 30 тыс. человек.