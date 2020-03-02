Конституция будет гарантировать МРОТ не ниже величины прожиточного минимума

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российской Федерацией гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Об этом говорится в тексте поступивших в понедельник в Госдуму поправок президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции.

"Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации", - говорится в тексте поправок.

Согласно поправкам, в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. В РФ также гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Срок предоставления поправок к законопроекту истек в понедельник в 18:00 мск.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.