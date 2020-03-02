Дети будут признаны в Конституции важнейшим достоянием России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дети являются важнейшим достоянием России, государство обязано создавать условия для их всестороннего развития. Об этом говорится в поправках президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции, внесенных в понедельник в Госдуму.

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"Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим", - говорится в тексте.

В поправке подчеркивается, что "государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Экономический рост

Власти РФ создают условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения, также говорится в поправках президента ко второму чтению законопроекта.

"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность", - говорится в поправках.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18.00 мск.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Для вступления в силу они должны получить поддержку более 50% участников общероссийского голосования. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.