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Палестино-израильский конфликт

Кадыров назвал "сделку века" преступлением против всего мусульманского мира

Глава Чечни считает, что отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств "является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке"
Глава Чечни Рамзан Кадыров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, известный как "сделка века", является преступлением против всего мусульманского мира. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в социальной сети "ВКонтакте" по итогам встречи с советником президента Палестины, верховным судьей страны Махмудом аль-Хабашем.

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"В ходе встречи я осудил так называемую "сделку века", которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира. Мы с Махмудом аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран", - отметил Кадыров. Он добавил, что отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств "является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке".

Кадыров также сообщил, что в ходе встречи аль-Хабаш сообщил о намерении построить в Палестине мечеть под названием "Чечня", над которой будут развеваться два флага - палестинский и чеченский. По словам главы региона, она будет символизировать единство и братство между народами двух стран.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтТрамп, ДональдЧечня
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