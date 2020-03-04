Комитет Госдумы одобрил ограничения для президента, премьера, депутатов и членов СФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал ряд поправок в законопроект об изменениях в Конституции, которые запрещают высшим должностным лицам РФ, включая президента, а также членам Совета Федерации и депутатам Думы иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

Так, согласно поправке, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, главой государства "может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание" в другой стране. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на жителей территорий, принятых в состав РФ.

"Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - говорится в тексте поправки. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков - данная норма была изначально обозначена в законопроекте.

Согласно другой президентской поправке, премьер-министром РФ, вице-премьерами, министрами и руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть граждане, достигшие 30 лет, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом. Им также запрещается открывать счета или хранить деньги и ценности в иностранных банках.

Во вторник комитет по госстроительству поддержал аналогичные поправки в отношении высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов.

Депутаты, сенаторы и судьи

Согласно другой поправке президента, "сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации", также не имеющий иностранного гражданства. Таким образом, в основном законе страны закрепляется слово "сенатор".

Возрастной ценз для депутатов сохраняется, он составит 21 год. Депутатам, сенаторам и кандидатам в нижнюю палату парламента запрещается иметь счета или хранить наличные деньги, ценности за рубежом.

Комитет также одобрил запрет на иностранное гражданство и счета за рубежом для уполномоченного по правам человека в РФ.

Еще одна президентская поправка уточняет, что судьями могут быть граждане РФ с 25 лет, "имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство" в других странах. Судьям запрещено открывать вклады и счета за границей.

Поддержанная комитетом поправка, предложенная главой комитета Павлом Крашенинниковым, главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, а также главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и председателем комитета СФ по международным делам Константином Косачевым, запрещает иметь иностранное гражданство или вид на жительство прокурорам. Поправкой президента вносится уточнение про запрет на зарубежные счета.

Ожидается, что второе чтение законопроекта о поправке к Конституции состоится 10 марта.