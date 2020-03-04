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Комитет Думы поддержал запрет на ограничение прав россиян, подпавших под санкции

Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что эту норму должны будут соблюдать на территории России и коммерческие компании

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, запрещающую ограничивать на территории РФ права россиян, подпавших под иностранные санкции. Автором инициативы стал первый замглавы комитета Михаил Емельянов.

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"На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией", - говорится в тексте.

Как пояснил в беседе с ТАСС Емельянов, поправка связана с наращиванием санкционного давления со стороны США. "Поэтому я хотел закрепить гарантии для наших граждан в этом отношении", - отметил депутат. Он добавил, что эту норму должны будут соблюдать на территории РФ и коммерческие компании: "Все, что на территории РФ находится, чтобы хотя бы здесь права не ограничивать".

В среду комитет рассматривает заключительный пакет поправок к законопроекту об изменениях в Конституции.

Теги
Емельянов, Михаил ВасильевичПредложения по изменениям в Конституции
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