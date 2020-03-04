Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба", - сказал он. "Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турецких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Несмотря на достигнутые соглашения, радикалы не были выведены из Идлиба и продолжали обстреливать позиции правительственных войск. С тех пор ситуация в этом регионе несколько раз обострялась, в том числе - в начале 2020 года.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.