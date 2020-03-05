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Предложения по изменениям в Конституции

Законопроект о поправке к Конституции не предполагает дня тишины перед голосованием

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в документе не регламентируется порядок агитации

СТРЕЛЬНА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что законопроект о поправке к Конституции не предполагает проведение дня тишины перед общероссийским голосованием по изменениям в основном законе.

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"Исходя из того проекта, который есть, день тишины не предусматривается. Могу только предполагать, что, скорее всего, его не будет", - сказала Памфилова журналистам в четверг.

По ее словам, в законопроекте не регламентируется порядок агитации. "Все могут спокойно на всех площадках выражать свое мнение. Это мы только для себя приняли задачу - быть нейтральными, а у остальных есть такое право", - отметила глава ЦИК.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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