Жириновский: все поправки в Конституцию направлены на позитивные изменения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ни одна поправка, вошедшая в законопроект об изменениях в Конституции РФ, не несет в себе отрицательного смысла, а главная состоит в том, что представительные органы власти получат больше полномочий. Такое мнение в пятницу высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций.

"Я не вижу ни одной поправки, где был бы какой-то отрицательный смысл. Все поправки на улучшение, все поправки несут положительное значение", - сказал он. По мнению Жириновского, вряд ли кто-то из граждан "в чем-то увидел какой-то подвох".

Жириновский подчеркнул, что речь идет об улучшении Конституции. "Главное: больше полномочий передается представительным органам. Это только прогресс, за это боролись веками. Миллионы людей положили головы, чтобы парламенты имели больше власти", - сказал Жириновский.

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции запланировано на 10 марта. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также предусмотрено проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ, оно пройдет 22 апреля. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.