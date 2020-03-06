КПРФ в ближайшее время примет решение по вопросу о голосовании за поправки к Конституции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фракция КПРФ в ближайшее время намерена принять решение по вопросу о голосовании за законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Об этом в пятницу заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Везде проходят встречи, [законопроект] обсуждается с избирателями. В ближайшее время мы примем окончательное решение", - сказал Зюганов. При этом коммунисты, подчеркнул он, заинтересованы в продолжении диалога главы государства с парламентом.

"Вы пошли на очень ответственный шаг, - обратился Зюганов к Путину. - Начался ремонт Конституции, которая была принята после расстрела парламента и во многом носит нелегитимный характер". В связи с этим лидер КПРФ назвал само решение об изменении основного закона "прогрессивным". "Мы в первом чтении проголосовали [за принятие]", - напомнил Зюганов.

Как уточнил депутат, из 114 поправок, предложенных фракцией, в редакции документа ко второму чтению были учтены 22 инициативы.

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции запланировано на 10 марта. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также предусмотрено проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ, оно пройдет 22 апреля. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.