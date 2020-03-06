Миронов надеется, что поправка о пенсиях поможет учесть интересы работающих пенсионеров

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал не забывать об интересах работающих пенсионеров при реализации поправки в конституцию о ежегодной индексации пенсий.

"Справедливая Россия" внесла 41 поправку, 14 из них учтены, в том числе принципиальная для нас поправка по индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров", - сказал Миронов в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций.

Он добавил, что справороссы активно обсуждали предлагаемые изменения. "В целом мы готовы к рассмотрению поправок во втором и третьем чтениях", - подчеркнул он.

Второе чтение законопроекта о поправке к конституции запланировано на 10 марта. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также предусмотрено проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ, оно пройдет 22 апреля. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.