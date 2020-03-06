Единороссы официально примут решение о поддержке поправки к Конституции 10 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" 10 марта примет консолидированное решение о поддержке во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции РФ. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

"10 марта состоится собрание фракции "Единая Россия" в Государственной думе. Мы примем решение по консолидированной позиции о поддержке в первую очередь предложений президента и в целом о поддержке законопроекта об изменении Конституции во втором чтении", - сказал Неверов. Он напомнил, что депутаты от "Единой России" активно участвовали в работе над проектом изменений в основном законе, в том числе собирая предложения от граждан из регионов.

По словам Неверова, в ходе запланированного собрания фракции будут обсуждаться детали процедуры намеченного на 22 апреля всероссийского голосования по поправке, чтобы депутаты могли разъяснять гражданам ход процедуры и содержание тех изменений, которые будут вынесены на голосование.

Второе чтение законопроекта об изменениях в Конституции намечено на 10 марта. Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил рассмотрение поступивших поправок, включая те, что в начале недели в Госдуму направил президент РФ Владимир Путин.

Законопроект предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также предусмотрено проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ, оно пройдет 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.