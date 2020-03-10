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Предложения по изменениям в Конституции
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Постпред РФ заявил, что БДИПЧ ОБСЕ не пригласят на голосование по поправке к Конституции

Александр Лукашевич отметил, что это "не входит в мандат тех институтов, которые осуществляют электоральный мониторинг"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия не собирается приглашать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена.

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"Мы не ожидаем никаких международных приглядов за предстоящим конституционным референдумом. ЦИК не собирался приглашать БДИПЧ и другие институты, - сказал он. - Это не входит в мандат тех институтов, которые осуществляют электоральный мониторинг. Это не всеобщие выборы".

Лукашевич добавил, что в рамках ОБСЕ вопрос внесения поправок в российскую Конституцию не обсуждается. "Эта тема, к счастью, в нашей организации не имеет хождения, в отличие от того же Совета Европы и Комитета министров Совета Европы, а также в рамках работы Венецианской комиссии. Это абсолютно внутреннее дело. Мы разберемся без подсказки извне, как нам лучше жить, как нам переустроить наше общество", - указал дипломат.

Он также ответил на вопрос о том, какое предложение по изменению в Конституцию понравилось ему лично больше остальных. "У меня нет какого-то особого мнения. Мне подойдет все, что сделает жизнь нашего общества лучше, стабильнее, безопаснее и более предсказуемой", - признался Лукашевич. Он добавил, что в коллективе представительства России при ОБСЕ между собой тоже обсуждают эту тему.

Внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию предусматривает проведение общероссийского голосования по предложенным изменениям в основной закон. Как ожидается, оно пройдет 22 апреля.

Законопроект предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияЛукашевич, Александр КазимировичПредложения по изменениям в Конституции
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