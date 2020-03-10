Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая в Государственной думе, заявил, что поправки в Конституцию давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства.

"Эти поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности, то, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит - полнее раскрыть социальный характер нашего государства, в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу", - сказал российский лидер.

Путин заметил, что посчитал необходимым высказать свою позицию по поводу прозвучавших в Думе предложений, учитывая принципиальный характер дискуссии, которая разгорелась в парламенте по поводу предлагаемых поправок к Конституции, а также тот факт, что он сам стал инициатором широкого обсуждения возможных изменений. Он поблагодарил участников рабочей группы по подготовке предложений по поправкам, депутатов обеих палат парламента, которые напрямую, в напряженном режиме участвуют в этой работе.