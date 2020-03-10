Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему президенту РФ переизбираться

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в конституции, которая дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

На заседании во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила две поправки к законопроекту. В самой конституции она предложила уточнить, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Эта поправка также была поддержана Госдумой.

Вместе с этим Терешкова предложила дополнить процедуру вступления в силу законопроекта и уточнить, что действующий глава государства сможет пойти на следующие президентские выборы.

Согласно тексту, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления в силу изменений в основном законе. Глава государства сможет вновь участвовать в выборах "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало [должность президента]" на момент вступления в силу изменений в конституции.

Выступая на пленарном заседании, президент РФ Владимир Путин заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он считает допустимым внесение в конституцию поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства.