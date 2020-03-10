Кадыров уверен, что россияне поддержат Путина в случае его участия в выборах

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым внести в Конституцию РФ поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в следующих выборах, и уверен, что на этих выборах граждане России поддержат Владимира Путина, об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник.

"Нельзя ни под каким предлогом сохранить действующую норму о количестве сроков пребывания президента в должности. Если мы с вами хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы. И в этих выборах народ поддержит Владимира Путина", - написал Кадыров.

По его мнению, Конституционный суд РФ должен поддержать соответствующую поправку к Конституции. "Мнение Конституционного суда должно быть положительным, ибо выбор народа следует уважать", - отметил глава Чечни.

Он также назвал внесение поправок в Конституцию РФ "своевременным и крайне необходимым".

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу. Путин допустил внесение в законопроект поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства, отметив, что эту поправку должен оценить Конституционный суд (КС) РФ. Вместе с тем российский лидер счел нецелесообразным отменять лимит на число президентских сроков.