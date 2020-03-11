Госдума обсудит введение наказаний за нарушения при голосовании по поправке к Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду обсудит поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправке к Конституции, а также завершит работу над самим законопроектом о внесении изменений в основной закон страны.

Авторами поправок в УК выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. На сегодняшний день в главе 19 УК РФ "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Авторы не предлагают новых видов уголовных наказаний, а лишь хотят распространить действующую уголовную ответственность на преступления в ходе всероссийского голосования.

Предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ. К примеру, согласно статье 142.2 УК, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования (статья 142.1 УК).

Такие же изменения вносятся и в статьи КоАП о правонарушениях на выборах - перечень из выборов и референдума дополняется общероссийским голосованием.

Поправка к Конституции РФ

В начале заседания депутаты рассмотрят в третьем - заключительном - чтении сам законопроект о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает расширение полномочий парламента, ограничения для высших должностных лиц, закрепление приоритета основного закона над международными договорами и т.д. Его второе чтение состоялось во вторник, в ходе которого депутат-единоросс Валентина Терешкова предложила поправку, позволяющую действующему главе государства вновь избраться на новый срок, несмотря на вводимое ограничение на не более двух президентских сроков. Прибывший на Охотный ряд президент РФ Владимир Путин в целом поддержал это предложение, но с учетом отзыва со стороны Конституционного суда. С инициативой депутата Александра Карелина о проведении досрочных выборов в Госдуму Путин не согласился, эта поправка была отозвана.

В случае положительного решения палаты текст в тот же день поступит на рассмотрение Совета Федерации, затем будет направлен в региональные заксобрания, две трети из которых должны за него проголосовать. А на 22 апреля намечено всероссийское голосование, в ходе которого окончательно будет определена судьба поправки.