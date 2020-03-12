Крашенинников: поправку о президентских сроках нельзя сравнивать с ситуацией 1998 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников заявил, что поправка в основной закон о президентских сроках коснется только действующего главы государства. По его словам, некорректно сравнивать эту ситуацию с рассмотрением Конституционным судом вопроса о президентских сроках Бориса Ельцина в 1998 году.

"Конституционный суд проверит положения закона, в том числе положения о президентских сроках на соответствие главам 1, 2 и 9 Конституции РФ. В случае положительного заключения Конституционного суда изменения в конституцию будут вынесены на общероссийское голосование и вступят в силу только при условии их одобрения гражданами. Указанная поправка лишь предоставит право действующему главе государства стать кандидатом на следующих выборах президента РФ", - сказал Крашенинников журналистам в четверг.

Он также отметил, что "сравнивать данную ситуацию с 1998 годом некорректно, так как тогда конституция уже была принята, никаких оговорок по президентским срокам в ней не было". Крашенинников напомнил, что тогда к Конституционному суду возник вопрос, является ли срок осуществления полномочий президента, избранного до вступления в силу Конституции РФ в 1993 году, первым из двух сроков. В суде указали, что отсутствует неясность в понимании того, что Ельцин занимает свою должность второй срок подряд, добавил глава комитета.

"Вспоминают решение Конституционного суда 1998 года по поводу возможности или невозможности Ельцина выдвигаться… Сразу хочу сказать, что тогда эта норма была совершенно другая и это решение суда было позже того, как вступили в силу эти поправки в конституцию. А здесь сам Владимир Владимирович [Путин] предложил рассматривать возможность [выдвигаться] для себя только тогда, когда Конституционный суд рассмотрит, конституционно это или нет", - отметил Крашенинников.

Поправка к конституции

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.

Законопроект о поправке к конституции был внесен в Госдуму президентом РФ 20 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.