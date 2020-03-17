Консульство России в Черногории приостановило прием граждан из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Консульство России в Черногории временно остановило прием граждан и выдачу документов в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в Подгорице.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, консульский отдел посольства России в Черногории временно приостанавливает прием посетителей и выдачу документов с 18 марта 2020 года за исключением экстренных случаев (ваша жизнь находится под угрозой, вы пострадали в результате противоправных действий третьих лиц, теракта, в случае наступления природной катастрофы и т.п.). О возобновлении работы консульского отдела будет сообщено дополнительно. Продолжит работу телефонная линия консульского отдела, электронная почта, а также телефон экстренной связи для граждан России", - говорится в сообщении.

Ранее приостановили работу консульства РФ в Сербии и Боснии и Герцеговине.

В результате введенного Черногорией запрета на авиасообщение заложниками ситуации стали свыше 1 тыс. российских граждан, находящихся в стране. Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Победа", лоукостер не сможет во вторник выполнить вывозной рейс из черногорского Тивата, поскольку до сих пор не получено разрешения от черногорских властей, несмотря на все необходимые запросы на разрешение таких рейсов. Посольство России активно работает по данному вопросу.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Черногория остается единственной страной в Европе, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.