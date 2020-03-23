Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по Конституции на июнь из-за коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас в понедельник заявил о том, что планов о переносе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции на июнь нет. По его словам, если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля.

"Нет таких планов", - сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли существуют планы о переносе голосования на июнь в связи с коронавирусом.

"Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля", - добавил сенатор.

По его мнению, меры правительства РФ по недопущению распространения вируса "показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем".

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщило о том, что политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам к конституции принято и, скорее всего, оно пройдет в июне.

О голосовании и поправках в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 17 марта подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.