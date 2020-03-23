{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по Конституции на июнь из-за коронавируса

Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование состоится 22 апреля, отметил сенатор
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишаc Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишаc
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас в понедельник заявил о том, что планов о переносе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции на июнь нет. По его словам, если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Нет таких планов", - сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли существуют планы о переносе голосования на июнь в связи с коронавирусом.

"Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля", - добавил сенатор.

По его мнению, меры правительства РФ по недопущению распространения вируса "показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем".

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщило о том, что политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам к конституции принято и, скорее всего, оно пройдет в июне.

О голосовании и поправках в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 17 марта подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Наблюдатели от "Справедливой России" проследят за голосованием по поправке к Конституции
Окончательное решение об изменениях в основном законе страны будет принимать народ, отметил лидер партии Сергей Миронов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС