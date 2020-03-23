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Предложения по изменениям в конституции

Избиркомы начали информировать россиян о предлагаемых изменениях в конституцию

Запущен официальный сайт конституция2020.рф, в регионах размещены билборды и иная наружная реклама

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Избирательные комиссии субъектов РФ начали работу по информированию граждан об общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник.

"На сегодняшний день избирательными комиссиями начата работа по информированию граждан о проведении общероссийского голосования: запущен официальный сайт конституция2020.рф, в регионах размещены билборды и иная наружная реклама", - говорится в сообщении.

"Если ситуация с коронавирусом будет складываться неблагоприятно и если будет принято решение о переносе общероссийского голосования, то ЦИК готов в любой момент все мероприятия приостановить и продолжить их после возобновления кампании", - отметили в пресс-службе.

Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что Центризбирком якобы попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных материалов о предстоящем общероссийском голосовании из-за возможного переноса даты голосования на фоне ситуации с распространением коронавируса. В свою очередь издание "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщило, что политическое решение о переносе голосования принято и, скорее всего, оно пройдет в июне. Впоследствии глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Андрей Клишас заявил ТАСС, что планов о переносе голосования на июнь нет.

О поправках к конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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РоссияПредложения по изменениям в конституции
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