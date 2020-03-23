Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голосование по поправкам к конституции пока по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Голосование в соответствии с указом [президента РФ Владимира Путина] намечено на 22 апреля, но превыше всего - это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "Пока никаких решений на этот счет не принималось".