Члена ОП Григорьева назначили наблюдателем в ЦИК на голосование по конституции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев назначен наблюдателем за ходом общероссийского голосования по закону о поправке к конституции в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России. Данное решение было принято в ходе голосования совета ОП РФ, сообщила пресс-служба палаты во вторник.

"Кроме направления наблюдателей на участки для голосования, Общественная палата РФ направляет наблюдателя в ЦИК. Его задача - осуществлять общественный контроль за ходом подготовки к голосованию, которое организует ЦИК, и за подведением итогов этого голосования", - сказал Григорьев, чьи слова приводятся в релизе.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что "никаких искусственных фильтров для этого не будет": комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы "на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил".