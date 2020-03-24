{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в конституции

Члена ОП Григорьева назначили наблюдателем в ЦИК на голосование по конституции

Его задача - осуществлять общественный контроль за ходом подготовки к голосованию, которое организует Центральная избирательная комиссия, и за подведением итогов этого голосования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев назначен наблюдателем за ходом общероссийского голосования по закону о поправке к конституции в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России. Данное решение было принято в ходе голосования совета ОП РФ, сообщила пресс-служба палаты во вторник.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Кроме направления наблюдателей на участки для голосования, Общественная палата РФ направляет наблюдателя в ЦИК. Его задача - осуществлять общественный контроль за ходом подготовки к голосованию, которое организует ЦИК, и за подведением итогов этого голосования", - сказал Григорьев, чьи слова приводятся в релизе.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что "никаких искусственных фильтров для этого не будет": комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы "на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил".

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
Реклама на ТАСС
Экс-замминистра туризма КЧР Альберт Кумуков назначен министром по делам национальностей
До нового назначения он занимал должность заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС