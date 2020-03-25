В Общественной палате ждут от КПРФ списки наблюдателей на голосование по конституции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общественная палата РФ ждет списки людей, которых КПРФ хотела бы направить для наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия планирует направить наблюдателей на голосование по поправке к конституции от общественных организаций, являющихся ее сторонниками. Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Ранее ОП РФ и 12 политических партий, включая "Единую Россию", "Справедливую Россию" и ЛПДР, подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на голосование по поправкам.

"Такие действия КПРФ мы можем только приветствовать. Мы подтверждаем, что наши двери открыты для всех политических партий и общественных организаций, мы с удовольствием направим наблюдателей от них на участки. Ждем, когда они [КПРФ] придут к нам со списками наблюдателей", - сказал Григорьев.