Дума на следующей неделе рассмотрит законодательные инициативы по итогам обращения Путина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госдума уже на следующей - пленарной - неделе приступит к рассмотрению законодательных инициатив по реализации предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе", - сказал Володин журналистам.

Глава государства в обращении к россиянам ранее в среду предложил ряд мер - как экономических, так и социальных - которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.