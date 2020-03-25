{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Дума на следующей неделе рассмотрит законодательные инициативы по итогам обращения Путина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госдума уже на следующей - пленарной - неделе приступит к рассмотрению законодательных инициатив по реализации предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На эту тему
Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса. Полный текст

"Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе", - сказал Володин журналистам.

Глава государства в обращении к россиянам ранее в среду предложил ряд мер - как экономических, так и социальных - которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в конституции
Путин подписал указ о переносе даты голосования о поправках к конституции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС