Матвиенко: предложения Путина потребуют подготовки большого объема нормативных актов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Реализация мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путины в среду во время обращения к гражданам в связи с пандемией коронавируса, потребует большого объема работы по подготовке нормативных актов и внесению изменений в законодательство, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предстоит большой объем работы по подготовке нормативных, подзаконных актов, наверное, и по внесению изменений в законы. Основная нагрузка, безусловно, ложится на правительство, здесь нельзя терять времени, эти меры должны быть приняты незамедлительно", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в настоящее время очень важно разъяснить гражданам их права, возможности после обращения Путина. В частности, объяснить, где и как быстро оформить пособия на детей, как получить полагающиеся выплаты к 75-летию Победы уже в апреле и т.д.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.