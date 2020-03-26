Захарова прокомментировала отношение к российским военным в Италии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в четверг в Facebook.
Дипломат обратила внимание на телерепортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова. "Марш проходит в штатном режиме", - заявил полковник Богомолов на фоне отдыхающей на привале... в Италии российской военной автоколонны. Он также добавил, что местные нашу армию радостно приветствуют и не чувствуется, что находишься в другой стране", - сказала Захарова.
"Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории, - продолжила она. - Вон он апогей изоляции, апофеоз "российской угрозы", анатомия "руки Кремля".
В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом.
С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.