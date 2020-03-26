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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Дума 31 марта планирует рассмотреть все поступившие законопроекты по инициативам Путина

Документы, содержащие оглашенные меры, будут поступать в нижнюю палату по частям

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Госдума на ближайшем пленарном заседании 31 марта планирует рассмотреть в первом чтении все поступившие к тому моменту законопроекты, направленные на реализацию предложений, озвученных в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе нижней палаты.

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"Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении все поступившие к тому времени законопроекты по инициативам, озвученным в обращении", - сказал собеседник агентства. По его словам, документы, содержащие оглашенные меры, будут поступать в нижнюю палату по частям.

Ранее в четверг правительство РФ внесло в Думу законопроект, наделяющий кабмин дополнительными полномочиями. Они касаются, в частности установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны, ограничений на торговлю медицинскими изделиями и выплат туристам, пострадавшим от иностранных ограничений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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