Володин: принятые Госдумой законы направлены на защиту людей в условиях пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пакет "антивирусных" законов, принятых Госдумой во вторник, направлен на защиту граждан РФ, он был поддержан всеми парламентскими фракциями. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие законов, направленных на реализацию мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в его обращении к гражданам.

Володин обратил внимание, что, "несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы, обсуждались политическими фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать". "Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации", - констатировал спикер.

Так, отметил он, законы касаются обеспечения гражданам дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, выплат по больничным, которые в соответствии с новыми нормами не могут быть ниже минимального размера труда.

Кроме того, продолжил председатель Госдумы, были приняты поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, они предусматривают как штрафы, так и реальные сроки вплоть до семи лет лишения свободы, если нарушение привело к гибели людей. "Уверен, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический и упреждающий характер. От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных и близких", - заявил Володин.

Среди других законов он выделил поправки о продаже лекарств онлайн, в том числе, ряда рецептурных, предоставление дополнительных полномочий правительству, в том числе право оперативно направлять средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. "Одновременно усиливается парламентский контроль за такими решениями. Все предложения по перераспределению средств будет согласовывать специально созданная комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, в которую войдут семь депутатов", - обратил внимание Володин.

"Все эти инициативы помогут защитить наших граждан и реализовать поручения президента РФ", - заключил он.