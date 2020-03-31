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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области перенесли довыборы депутата в областную думу

Новую дату определят в зависимости от ситуации с распространением коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новгородской области из-за ситуации с распространением коронавируса перенесла довыборы депутата в региональную думу, которые были назначены на 12 апреля. Об этом сообщается на сайте избиркома во вторник.

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"Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Избирательная комиссия Новгородской области на очередном заседании приняла постановление о переносе даты голосования на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9", - говорится в сообщении.

Новая дата довыборов пока не определена. Как поясняла ТАСС зампредседателя региональной избирательной комиссии Наталья Ефремова, назначение новой даты голосования будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

Место в думе стало вакантным в июле прошлого года, когда парламентарии большинством голосов приняли заявление о досрочном сложении полномочий депутата Сергея Вяткина. Против него было возбуждено уголовное дело, и суд признал его виновным в растрате 1,8 млн рублей.

В понедельник, 30 марта, в Новгородской области был введен режим самоизоляции для всех жителей с 31 марта по 5 апреля.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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