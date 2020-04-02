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Совфед может отменить заседания 15 и 22 апреля

Это может случиться, если в Госдуме не будет заседаний 14-16 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации отменит планируемые 15 и 22 апреля пленарные заседания, если на следующей неделе Совет Думы примет решение о нецелесообразности проведения своих заседаний с 14 по 16 апреля. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В настоящее время пленарные заседания Совета Федерации проходят в обычном режиме. Ближайшие заседания запланированы на 15 и 22 апреля, но если Государственная дума не будет заседать, а этот вопрос они рассмотрят на Совете палаты 9 апреля, то, соответственно, в Совфеде ни 15, ни 22 апреля заседаний не будет", - сказал Тимченко.

При этом он не исключил, что Совфед может собраться и раньше запланированного срока в случае необходимости принятия в экстренном порядке законов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Думы обсудит целесообразность проведения запланированных ранее пленарных заседаний с 14 по 16 апреля. Если Совет примет решение о нецелесообразности проведения заседаний, то депутаты будут работать в режиме самоизоляции, добавил он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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