Путин обсудит с коллегами по ЕАЭС борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в формате видеоконференции. Встреча организована для выработки совместных мер Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России для борьбы с распространением коронавируса.

"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств - членов Евразийского экономического союза", - сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), встреча проводится по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Предыдущие решения

10 апреля Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) на заседании, также проходившем в режиме видеоконференции, одобрил пакет мер, направленных на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в нынешних условиях особенно важны скоординированные и эффективные совместные меры. В ходе этого же заседания ЕМПС поручил ЕЭК совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза подготовить акты об изменениях права ЕАЭС в сфере международной электронной торговли. В частности, планируется выделить товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках и ввозимые для физических и юридических лиц, в отдельную категорию и установить в их отношении ряд особенностей регулирования. При этом рассматривается возможность введения в союзе института оператора электронной торговли. В числе основных целей введения такого института - установление упрощенного и удобного таможенного администрирования.

Совет ЕЭК 3 апреля расширил перечень товаров, освобождаемых от импортных пошлин, и упростил требования к сертификатам о происхождении. В перечень вошел ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания), лекарственных средств и товаров медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки). Льгота будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Кроме того, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Также предполагается принять меры, направленные на поддержание макроэкономической стабильности в ЕАЭС и создание условий для дальнейшего экономического роста. Пакет срочных мер стабилизационного характера предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных органов союза при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения инфекции. Для оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле намечено создание зеленого коридора путем упрощения таможенных процедур при оформлении критически важных товаров.

Меры системного характера направлены на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. Они включают в себя цифровизацию торговли, обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, расширение торговых отношений. Также предполагается более активное участие региональных финансовых институтов, таких как Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк реконструкции и развития, в поддержке стран в условиях пандемии.

Предыдущий саммит "пятерки" прошел в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге.