В Кремле заявили, что Россия выступает за объединение усилий стран в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кремль не одобряет "игру в пинг-понг" взаимными обвинениями и выступает за сложение усилий всех стран в борьбе коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию китайской газеты Global Times о том, что Китай находится под угрозой вторичного заражения за счет людей, возвращающихся из РФ.

"Мы слышим, что ведется такой обмен критикой по коронавирусу между разными странам, которые, скажем так, как в пинг-понг играют. Мы считаем, что это дело неблагодарное. Напротив, мы в Москве являемся сторонниками сложения международных усилий во имя борьбы с коронавирусом", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва не согласна с такими обвинениями. "В любом случае, вряд ли мы можем согласиться с этой критикой, если критика в этом издании была опубликована", - сказал он, уточнив, что не знаком с текстом публикации газеты.

Он также сообщил, что Кремль сделает заявление по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с коронавирусной инфекцией, как только дипломаты завершат проработку вопроса.