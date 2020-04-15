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Пандемия коронавируса нового типа
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В Кремле заявили, что Россия выступает за объединение усилий стран в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал также, что в Кремле не одобряют "игру в пинг-понг" взаимными обвинениями

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кремль не одобряет "игру в пинг-понг" взаимными обвинениями и выступает за сложение усилий всех стран в борьбе коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию китайской газеты Global Times о том, что Китай находится под угрозой вторичного заражения за счет людей, возвращающихся из РФ.

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"Мы слышим, что ведется такой обмен критикой по коронавирусу между разными странам, которые, скажем так, как в пинг-понг играют. Мы считаем, что это дело неблагодарное. Напротив, мы в Москве являемся сторонниками сложения международных усилий во имя борьбы с коронавирусом", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва не согласна с такими обвинениями. "В любом случае, вряд ли мы можем согласиться с этой критикой, если критика в этом издании была опубликована", - сказал он, уточнив, что не знаком с текстом публикации газеты.

Он также сообщил, что Кремль сделает заявление по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с коронавирусной инфекцией, как только дипломаты завершат проработку вопроса.

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"Наверняка идет проработка, на рабочем уровне прорабатывается перед тем, как присоединиться, - сказал представитель Кремля. - Как только работа будет проведена и согласование с другими партнерами [произойдет], будут сделаны соответствующие заявления".

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к сторонам, участвующим в региональных вооруженных конфликтах, незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и установить гуманитарную паузу на фоне стремительного распространения во всем мире коронавируса. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что этот призыв к перемирию на фоне распространения коронавирусной инфекции должен быть услышан всеми сторонами региональных вооруженных конфликтов во избежание гуманитарной катастрофы общемирового масштаба.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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